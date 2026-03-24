「社会保障国民会議」有識者会議の初会合であいさつする、城内・全世代型社会保障改革相＝24日午前、東京都内のホテル給付付き税額控除や消費税減税について超党派で話し合う「社会保障国民会議」の有識者会議が24日、東京都内のホテルで初会合を開いた。国民会議が目指す夏前までの中間取りまとめに向け、専門家の視点で導入に向けた課題や経済への影響などの論点を整理し、制度設計に役立てる。城内実全世代型社会保障改革担