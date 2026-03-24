Ｆ１で苦境に立たされているアストンマーティンが日本グランプリ（ＧＰ、２９日決勝）を前にタッグを組んでいる日本メーカーのホンダと話し合いを行うと、専門メディア「ＭＳＰＯＲＴＳ」が伝えた。アストンマーティンはマシン開発がうまくいかずに低空飛行が続いている。特にエンジンの振動問題は深刻な状態でドライバーに大きな負担を与えており、エイドリアン・ニューウェイ代表もホンダに対して苦言を呈した。一部メディア