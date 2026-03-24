２０２６年ＳＧ第１弾となるボートレース蒲郡の「第６１回ボートレースクラシック」（優勝賞金４２００万円）が２４日、熱戦の火ぶたを切る。春を告げるＳＧ開幕に心を躍らせている福留光帆（２２）が熱視線を注いでいるのは地元若手の前田滉（２５）だ。【舟は帆まかせ帆は風まかせ】みなさん、こんにちは！福留光帆です。いよいよ今年もＳＧが始まります。クラシック開幕＝春が来た！って感じがしますよね。冬が苦手な私にと