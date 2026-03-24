カブスの今永昇太投手（３２）はアリゾナ州メサでのヤンキースとのオープン戦に先発し、５回を投げ、７安打２失点、５三振３四死球で勝利投手になった。打者２３人に８１球。チームは１５―６で大勝した。開幕オーダーのヤンキース相手に粘りの投球をみせた。初回、先頭ゴールドシュミットを歩かせて、打席はジャッジ。カウント１―２から内角低めのスイーパーで空振り三振、続くベリンジャーは内角低めのシンカーでバットに空