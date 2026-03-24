ダイエットが失敗する/リバウンドしてしまう決定的な理由 一番いけないのは「自己嫌悪」ダイエットが失敗する、あるいはリバウンドしてしまうのは、食べすぎてしまったときの自己嫌悪が一番の原因だと考えています。自制心の弱さでも、人一倍食いしん坊だからでもないのです。自分を責めるネガティブな気持ちが、ダイエットには最も悪影響をもたらします。ダイエットが失敗する、あるいはリバウンドしてしまうのは、食べすぎてし