あなたの願いが叶うのを邪魔しているモノとは 「お金持ちになっちゃいけない」と思ってない？ 「お金持ちになっちゃ悪いな」ではなく「お金持ちにならないなんて悪いな」です！ どうやら、「お金がほしい」と願いながらも、「私がお金持ちになるなんて、おこがましい」と考えている人がいるようです。 はい、何を隠そう私もそうでした！ 頭で（顕在意識で）いくら「私はお金がほしい！お金持ちになりたい！」と思っていても