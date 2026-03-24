シャオミ・ジャパンは、ミニLEDバックライトを採用したチューナーレスの液晶スマートテレビ「Xiaomi TV S Mini LED 2026 シリーズ」全4サイズを、3月24日に発売した。サイズ展開は65/75/85/98型で、いずれも価格はオープン。市場想定価格は65型「Xiaomi TV S Mini LED 65 2026」で109,800円前後。 各モデルの市場想定価格は以下のとおり。販売チャンネルは直営店のXiaomi Store各店舗と公式オン