２４日の東京株式市場は大きく買い優勢でスタート、寄り付きの日経平均株価は前営業日比８６５円高の５万２３８０円と急反発。 中東有事のカギを握るホルムズ海峡を巡る思惑に振り回される展開が続いている。前日はトランプ米大統領がイランの発電所やエネルギーインフラすべてに対する軍事攻撃を「５日間延期するよう指示した」と表明し、これを受け欧米株市場で空売り買い戻しや値ごろ感からの押し目買いを一