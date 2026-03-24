TIAの発症には、さまざまな危険因子が深く関わっています。高血圧や糖尿病といった生活習慣病、心房細動などの不整脈、喫煙や運動不足といった日常の生活習慣まで、複数の要因が複雑に絡み合っています。これらの危険因子を理解し適切に管理することが、TIAの予防につながります。ここでは、発症リスクを高める主な要因について詳しく見ていきます。 監修医師：田頭 秀悟（たがしゅうオンラインクリニック） 鳥取大学医学部卒