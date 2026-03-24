日本住血吸虫症の感染は、特定の環境条件が整った場所で成立します。淡水中に存在するセルカリアという幼虫が皮膚を貫通することで感染し、その生活環には中間宿主であるミヤイリガイが不可欠な役割を果たします。ここでは水中での感染メカニズムと、ミヤイリガイが果たす重要な役割について詳しく解説します。 監修医師：小幡 史明（医師） 自治医科大学医学部卒業 / 現在は医療法人静可会三加茂田中病院、医療法人在宅会みん