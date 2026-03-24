症状を和らげるためには、食材選びだけでなく、食べ方や食事のタイミングにも配慮が必要です。よく噛んでゆっくり食べること、適度な温度の食事を摂ることなど、日常で取り入れやすい工夫があります。また、ストレスによる自律神経の乱れや心理的な負担も、胃の機能に影響を与えることが知られています。ここでは、食事の工夫とストレスの関係について解説します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療セ