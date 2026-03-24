歯周病は口の中の病気に止まらず、全身に影響するリスクがあることをご存じでしょうか。歯周病は日本国民の3人に2人がかかるといわれるほど身近な病気です。 しかし、歯周病のことは知っていても、歯周病が及ぼすさまざまなリスクまでは知らないという方も少なくありません。 歯周病が進行すると歯を失うこともあり、それは若い方も例外ではないのです。 今回は歯周病の症状・原因について解説します。 ※この記事はメディカル