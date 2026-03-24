24日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝158円48銭前後と、前日午後5時時点に比べ1円13銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝183円97銭前後と1銭のユーロ安・円高と横ばい圏で推移している。 株探ニュース