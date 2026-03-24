中国メディアの快科技によると、独自動車大手フォルクスワーゲン（VW）のオリバー・ブルーメ最高経営責任‌者（CEO）はこのほど、ドイツメディアのインタビューで、「ドイツの自動車産業は中国の規律ある産業計画から学ぶべきことがある」と述べた。この発言は、VWが競争力を維持するため大規模なリストラを進める中で行われた。ブルーメ氏は「中国人は非常に計画的に物事を進め、明確な優先順位を持っている。それは最適な形