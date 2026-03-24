昨年１０月に岐阜県内各地で開催された６０歳以上を中心としたスポーツ・文化の総合的な祭典「第３７回全国健康福祉祭ぎふ大会（ねんりんピック岐阜２０２５）」について、県内への経済波及効果は約１５６億１８００万円に上ることが、県がまとめた「大会報告書」で分かった。県と市町村を合わせた大会事業費は計約１９億８９００万円（決算見込額）で、経費節減の結果、２０２５年度当初見込みより約５億円を削減できたという。