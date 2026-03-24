昨年の夏、変形してバッテリー駆動し、ミストも噴出する一風変わったモデルを発売して扇風機市場に“新風”を吹き込んだシャークニンジャ。今年も、新しい機構により新しい使い方を提案する製品を発売し、旋風を巻き起こそうとしています。そんなシャークニンジャの新製品2機種を体験してきました。 「なんだこれ!?」が、「これはいい!!」に変わる 1つ目は、初めて見た瞬間に「なんだこれ」と声が漏れた「Shark TURBOBLA