Image: Amazon.co.jp この記事は2025年12月18日に公開された記事を編集して再掲載しています。こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。アクションカメラと聞くと、激しいスポーツ記録のためにヘルメットや自転車のハンドルに装着する「特別なカメラ」を想像しがち。しかし、最新のウェアラブルカメラは、あなたの日常の記録を変えます。「Insta360 GO