フジテレビの動画配信サービス・FODでは、『爆チュー問題コント祭り2026』を4月2日0時から独占配信。地上波でも4月2日・9日(24:45〜 ※関東ローカル)の2週にわたり、新作コントの見どころが放送される。『爆チュー問題コント祭り2026』『爆チュー問題』は、天才ねずみ“おおたぴかり”と普通のねずみ“たなチュー”が、人間の世界から拾ってきたモノや言葉を独自の解釈で展開し、仲間たちとともに騒動を繰り広げるコント番組。今回