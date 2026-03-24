コスモエネルギーホールディングス、戸田建設、パイロットコーポレーションの3社は2026年3月10日、東京・京橋のTODAホール&カンファレンス東京にて共同イベント「KYOBASHI International Women's Day」を開催した。3月8日の「国際女性デー」に合わせた企画で、女性活躍を単なる啓発にとどめず、組織の存続に関わるテーマとして捉え直し、その実現に向けた対話の場と位置付けたイベントだ。会場では約160名、オンラインでは約13