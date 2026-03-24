筆者の友人A子さんが体験した子どもの誕生日についてのエピソードです。A子さんが公園で知り合ったBママは、パワーあふれる人でした。内気なA子さんは、最初は気後れしていましたが、子どもの誕生日が同じという共通点が見つかったことで一気に意気投合します。一緒に誕生日パーティーをすることになったのですが誕生日ケーキのデザインにA子さん達はびっくり……！ 女の子用ケーキを割り勘