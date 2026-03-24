GIGAZINEでは年に3回、アンケートに答えるだけでプレゼントがゲットできるプレゼント大放出企画を実施しています。この企画ではGIGAZINE読者にさまざまな質問を投げかけているのですが、今回はGIGAZINE読者が「どのコンビニチェーンをよく利用しているのか？(複数選択可)」を調査してみました。回答結果をまとめたグラフが以下。GIGAZINE読者の各コンビニの利用率は以下の通りでした。1位：セブン-イレブン(61％)2位：ファミリーマ