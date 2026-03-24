春闘で高水準の賃上げが相次いだことについて、高市総理は経済対策などの後押しが実を結んできたと評価しました。【映像】高市総理「経済対策などの後押しが実を結んだ」高市総理大臣「経済対策や補正予算によって事業者の皆様を後押ししてきたことが、実を結んできたのかなと考えております。今後こうした賃上げの勢いを大企業に加えて、地方の中小企業や小規模事業者にも広く波及させていくことが重要です」18日に春闘の集中