イラン軍の報道官は、「ホルムズ海峡を強固に支配していて、ペルシャ湾に機雷を敷設する必要はない」との認識を示しました。【映像】爆撃されたテヘラン北部の様子イランの軍事当局の報道官は23日、「イランはホルムズ海峡に対して賢明かつ強固な支配を行使している」と述べたうえで「このような支配力と能力を備えている以上、ペルシャ湾に機雷を敷設する必要はない」と主張しました。イランの別組織は攻撃されればペルシャ