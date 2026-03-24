埼玉県飯能市で、アメリカ国籍の男性ら家族3人が殺害された事件で、1審で無期懲役の判決を言い渡された被告が控訴しました。【映像】連行される斎藤淳被告の様子斎藤淳被告（43）は2022年12月、近くに住むウィリアム・ビショップさんと妻の森田泉さん、娘の森田・ソフィアナ・恵さんの3人をおので殺害した罪などに問われ、さいたま地裁は16日、無期懲役の判決を言い渡しました。これまでの裁判で、弁護側は「犯人であっても