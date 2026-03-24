赤ちゃんがソファーでお昼寝していたら、ワンコが隣にやってきて…？ワンコと赤ちゃんの仲良しで尊い姿が話題になり、投稿は記事執筆時点で3万3000回再生を突破しています。 【動画：ソファーで眠る赤ちゃん→なぜか『犬』が近づいていき…あまりにも尊い『一緒にお昼寝する光景』】 赤ちゃんのお昼寝中、ワンコが隣にきて… TikTokアカウント「amyy269」に投稿されたのは、チワワの「みー」ちゃんと赤ちゃん