独国防相と「空飛ぶ貴賓室」へ小泉進次郎防衛大臣は2026年3月22日、陸上自衛隊に配備されている特別輸送ヘリコプターに、ドイツのボリス・ピストリウス国防大臣と共に搭乗した際の写真を自身の公式Xで公開しました。【すごい豪華…！】これが小泉防衛大臣が投稿した特別機の機内です（画像）小泉防衛大臣は今回、神奈川県にある海上自衛隊横須賀基地に移動する際に特別輸送ヘリコプターに搭乗した模様です。自身の公式Xに「今