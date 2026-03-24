◆品川プリンスホテルから八女茶と柑橘のアフタヌーンティーが登場。選べるグランデセールなど初夏が薫る爽やかな味わい地上130mの絶景を望む品川プリンスホテル「TABLE 9 TOKYO」では、2026年4月16日（木）から6月30日（火）まで「翠香る八女茶と柑橘が彩るアフタヌーンティー」を開催。濃厚なうまみと深いコクが特長の「八女茶」と、爽やかな柑橘を使ったスイーツやセイボリーをお届け。3種類からチョイスできる豪華なグランデセ