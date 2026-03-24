プロフィギュアスケーターの安藤美姫（38）が、22日放送のABEMA情報バラエティ『秘密のママ園2』にスタジオゲストとして出演。今後の恋愛や結婚観について率直に語った。【写真】近影ショット公開！番組に出演した元人気子役の野村佑香と長女・次女のショット前回放送の密着VTRが反響を呼んだ安藤は、12歳の長女との関係について「小さい頃の元カレも知ってる」「私のパートナーだった人を覚えている」と明かし、オープンな親