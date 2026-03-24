タレントでモデルの藤田ニコル（28）が23日夜、自身のXを更新。出演するテレビ番組での発言を一部訂正した。藤田は24日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜深夜23時59分）の「クォーターライフクライシスを語る夜」の回に出演する。番組公式Xが告知動画として藤田のコメントをアップ。「結婚した途端、友達から誘われなくなった」「夫しか友達がいない状況」などと語っていた。藤田は「上田と女のDEEPのにで