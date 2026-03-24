米国のトランプ大統領＝20日、米ホワイトハウス/Alex Brandon/AP（CNN）トランプ米大統領は24日までに、米国とイランが週末に「実りある協議」を行ったとし、イランの電力・エネルギー関連施設に対する軍事攻撃を5日間延期する考えを示した。トランプ氏は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に全文大文字で投稿し、協議の「雰囲気と方向性」を踏まえ、軍事攻撃を延期する決定を下したと述べた。「米国とイランは、この2日間にわた