日本サッカー協会は２４日、国際親善試合スコットランド（２８日＝日本時間２９日）戦とイングランド戦（３１日＝同１日）に臨む日本代表のＤＦ安藤智哉（ザンクトパウリ）がケガのため不参加となり、代わりにＤＦ橋岡大樹（ヘント）を招集すると発表した。安藤は出場したフライブルク戦（２２日）で初アシストをマークするも後半４４分に交代しており、試合中に負傷したとみられる。橋岡は昨年１０月以来の森保ジャパン復帰と