河和線の阿久比駅と富貴駅の間の上下線が午前8時5分から運転を見合わせています。 運転見合わせは知多半田駅構内で人身事故が発生したためです。 また、この影響で、名古屋本線、常滑線、空港線、河和線、犬山線に遅れや一部運休が発生しています。 名鉄によりますと復旧は24日午前9時半ごろの見込みだということです。