トランプ大統領が攻撃延期を表明したことに、イラン側は「時間稼ぎだ」と反発を強めています。【映像】イランへの攻撃の様子一方で、戦闘終結に向けた高官級協議が調整されていることも明らかになりました。イランの国営メディアは23日、外務省の声明として、「アメリカとの交渉は存在しない」と伝えたうえで、攻撃の延期は「軍事計画を実行するための時間稼ぎだ」と非難しました。こうした中、アメリカメディアは情報筋の