イラン情勢をめぐるアメリカのトランプ大統領によるSNSへの投稿を受けて、外国為替市場では一時、1円以上、ドル安円高が進みました。【映像】外国為替市場の動き23日の外国為替市場では、アメリカとイランの緊張が高まる中で原油高の長期化への懸念からドル高円安が進み、1ドル＝159円台半ばで推移していました。しかし、トランプ大統領がイランのインフラ施設への攻撃について、協議の進展を条件に5日間延期するよう指示し