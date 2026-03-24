ホルムズ海峡の事実上の封鎖で、原油調達先の多角化が課題となる中、石油連盟の会長は「北米がひとつのターゲットになる」と述べました。【映像】木藤俊一会長「北米がひとつのターゲットになる」石油連盟 木藤俊一会長「具体的な調達先というのも限られていますので」「特にやはり北米がひとつのターゲットになります」出光興産の会長でもある木藤会長は、原油の調達は石油元売り各社の判断であるとしたうえで、代替調達先の