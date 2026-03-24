大阪市は２３日、同市北区鶴野町の地中から巨大鋼鉄管がせり上がった際、アスファルト片が落下して車２台にぶつかり、うち１台に乗っていた男性２人が、急ブレーキの衝撃でけがをしていたと発表した。市によると、１１日午前６時５０分頃、せり上がった鋼鉄管の上部からアスファルト片が落下。通りかかったワンボックスカーに当たって後部座席の窓ガラスが割れ、急ブレーキをかけた際に７０歳代の男性と３０歳代の男性が首や腰