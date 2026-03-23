女優の原 菜乃華 がメイクアップブランド「キャンメイク」のイメージモデルとして出演した新テレビCM『イルミネイティングフィニッシュパウダー 〜Abloom〜「舞台袖 篇」』のCM・メイキング動画が、23日にWeb先行公開された。テレビ放映は4月1日より全国で開始となる。 CMは、本番を待つ舞台女優が、ドキドキとした緊張を鎮めるために本商品を頬にのせることで、キラめくツヤ肌と自信を手に入れて舞台上でログインして続きを読むTh