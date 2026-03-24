元「モーニング娘。」初代リーダーでタレントの中澤裕子（52）が24日までに自身のインスタグラムを更新。“モー娘。”2代目リーダーとの2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「かおりんと」とつづり始めた。「2人でお仕事は本当に久しぶりでした。なかなか会えないから嬉しかったなぁ。メンバーと一緒はいつでも落ち着きます」と番組共演した2代目「モーニング娘。」のリーダーである飯田圭織との2ショットを投稿し