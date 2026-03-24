総務省が24日発表した2月の全国消費者物価指数（2020年＝100、生鮮食品を除く）は、前年同月比1.6％上昇の111.4だった。伸び率は1月から0.4ポイント縮小した。2％を下回るのは2022年3月以来、3年11カ月ぶり。電気・ガス代を抑制する政府の補助金により、エネルギー価格が下落した。