日常生活や趣味の話題で耳にする言葉の「共通パーツ」に注目して、ちょっとした思考のトレーニングを楽しんでみませんか？今回は、交流を深める場を指す言葉から、ファッションでおなじみのアイテム、さらに北の大地が誇る大きな湖の名前まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてくださ