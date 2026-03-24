中国国家衛生健康委員会は18日、二十四節気の春分（今年は3月20日）の到来に際し、二十四節気と健康に関する豆知識を紹介した。中央テレビニュースが伝えた。北京大学第六病院の孫偉（スン・ウェイ）主任医師によると、「『一晩中夢を見ないのは、睡眠の質が高い』と言われているのはよくある誤解。夢を見ることは正常な生理活動の一環で、一晩寝る中で、ほとんどの人が夢を見ている。ただ全ての夢を覚えているわけではない。夢を