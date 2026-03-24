俳優の尾碕真花さんは3月21日、自身のInstagramを更新。手首の蝶のタトゥーが印象的なショットを披露しました。【写真】尾碕真花の手首のタトゥーきれいな手首とフェイクタトゥー尾碕さんは「明日 22:30〜日本テレビ『パンチドランク・ウーマン』」とつづり、1枚の写真を載せています。タトゥーが入った手首を撮影したショットです。ドラマ『パンチドランク・ウーマン』（日本テレビ系）に出演中で、その役柄でフェイクのタトゥ