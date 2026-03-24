「新ヤリス」発売も特別仕様車が早くも売り切れ!?2026年2月20日にトヨタ「ヤリス」の一部改良モデルが発表され、3月2日に発売されました。ヤリスは1999年に誕生したコンパクトカーです。長らく国内では「ヴィッツ」、海外ではヤリスと車名が使い分けられてきましたが、2020年発売の4代目（現行型）へのフルモデルチェンジを機に世界共通のヤリスへと統一しています。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「“新”ヤリス」です