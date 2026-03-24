【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：46,208.47 △631.00（3/23）NASDAQ：21,946.76 △299.15（3/23） 1.概況 23日の米国市場は主要3指数がそろって4営業日ぶりに上昇しました。米国のトランプ大統領は23日、イランの発電所やエネルギーインフラに対する攻撃を5日間延期すると表明しました。同大統領が21日に48時間以内にホルムズ海峡を開放しなければ発電所を攻撃すると警告していたこと