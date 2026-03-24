元大関琴風の中山浩一さん（６８）（元尾車親方、津市出身）は、俳優の石原裕次郎さんが亡くなる３か月前に歌った「わが人生に悔いなし」の顛末（てんまつ）を聞いて絶句する。死期を悟った裕次郎さんが作詞家のなかにし礼さんに託した曲――。それは「人生の思い出に残る歌」という“魂のリクエスト”だった。（三木修司）なかにし礼本名・中西礼三。１９３８年、満州（現中国東北部）牡丹江市生まれ。「天使の誘惑」「今日で