◆センバツ第６日▽１回戦大阪桐蔭―熊本工（２４日・甲子園）１回戦最後のカードとなる第６日・第１試合の大阪桐蔭・熊本工戦のスタメンが発表された。大阪桐蔭は最速１４６キロの２年生左腕・１９２センチの川本晴大が先発。４番・ＤＨで谷渕瑛仁（３年）が起用された。熊本工は１６７センチ右腕のエース・堤大輔（３年）が先発。身長差２５センチ差の投げ合い。大阪桐蔭は４度目の大トリ登場で過去２回優勝。九州勢