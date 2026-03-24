旅先できつい時差ボケ！解消するために最も効果的な方法 時差ボケは１日〇時間しか修正できない！ 時差ボケは、人が飛行機で移動するようになって起こるようになった現象です。睡眠は体温変化と密接な関係にあります。体温は概が い日じ つリズムによって変動し、温度が下がると眠くなり、上がると覚醒します。 タイムゾーンを越えて移動すると、体が体温などを、もとの場所での安定したリズムで保とうとするため、移動先