筋トレは毎日やっても早く痩せない！ 筋トレは毎日やってはいけない！「超回復」させるには休養が必要！ ありがちなのが「3日に一度で本当にいいの?でも、毎日やればもっと早くやせられるでしょう」という勘違い。 「筋トレは、毎日やらないと効果がない」という迷信めいた古い考えを、いまだに信じている指導者もいます。 しかし、はっきり