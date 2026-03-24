東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値158.44高値159.66安値158.02 161.03ハイブレイク 160.35抵抗2 159.39抵抗1 158.71ピボット 157.75支持1 157.07支持2 156.11ローブレイク ユーロドル 終値1.1613高値1.1640安値1.1485 1.1829ハイブレイク 1.1734抵抗2 1.1674抵抗1 1.1579ピボット 1.1519支持1 1.1424支持2 1.1364ロ&#12