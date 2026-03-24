東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値183.99高値184.34安値183.20 185.63ハイブレイク 184.98抵抗2 184.49抵抗1 183.84ピボット 183.35支持1 182.70支持2 182.21ローブレイク ポンド円 終値212.77高値213.30安値211.59 215.23ハイブレイク 214.26抵抗2 213.52抵抗1 212.55ピボット 211.81支持1 210.84支持2 210.10ロ&#1254